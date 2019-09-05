Главный экономист «ВЭБ.РФ» Андрей Клепач ожидает снижения ключевой ставки Банка России на 0,25 процентного пункта на предстоящем заседании совета директоров регулятора. Об этом он сообщил журналистам в кулуарах Восточного экономического форума.

«Снизит, я думаю, немножко, как все и ожидают, — на 0,25 [процентного пункта]», — сказал он.

Заседание совета директоров Банка России состоится в пятницу, 6 сентября. Аналитики, опрошенные Банки.ру, также считают, что совет директоров Центробанка на заседании в пятницу примет решение об очередном снижении ключевой ставки на 25 базисных пунктов — до 7% годовых.

В прогнозах едины: аналитики ожидают очередного снижения ключевой ставки Основными факторами, позволяющими ЦБ опустить ставку, эксперты называют снижение инфляционных ожиданий, распространение дефляционных процессов, слабый рост российской экономики и смягчение ДКП зарубежных центральных банков.

Это может стать третьим подряд снижением ставки с июня. В комментарии к предыдущему решению ЦБ допустил дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики на одном из ближайших заседаний совета директоров.