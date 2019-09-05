ВТБ намерен увеличить штат своих сотрудников в Шанхае, сообщил в интервью телеканалу РБК на Восточном экономическом форуме глава банка Андрей Костин.



«Мы планируем серьезно расширить нашу деятельность в Шанхае сейчас, будем увеличивать штат», — сказал он.

«Наш банк — единственный, который обладает лицензией на работу в юанях, мы активно работаем на рынке золота, на фондовом рынке, то есть в наши планы входит не только обслуживание двухсторонней торговли, но и работа собственно на китайском рынке», — добавил Костин.