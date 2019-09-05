Росбанк снизил ставки по долларовым вкладам.

Доходность депозита «150 лет надежности» (от 500 долларов на шесть, девять, 12, 18, 24 и 36 месяцев) составит 0,3—1% годовых (ранее — 0,5—1,3%). Проценты выплачиваются в конце срока.

«Пополняемый» (от 500 долларов на девять, 12 и 18 месяцев) привлекается под 0,2—0,5% годовых (вместо 0,4—0,9%). Проценты выплачиваются ежемесячно и могут капитализироваться.

«Управляемый» (от 2 тыс. долларов на 12 и 18 месяцев) открывается под 0,3% годовых (прежде — под 0,7%). Проценты выплачиваются ежемесячно.

Дополнительные взносы предусмотрены для вкладов «Управляемый» и «Пополняемый».