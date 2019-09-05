Следствие возбудило в отношении бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова новое уголовное дело — о легализации около 30 млрд рублей. Об этом сообщил его адвокат Александр Аснис.

«Следствием возбуждено новое уголовное дело в отношении нашего подзащитного — о легализации денежных средств на сумму около 30 миллиардов рублей», — сказал Аснис, заявив о том, что Абызов виновным себя не признает.