Экзамены лишают желания учиться, считает глава Сбербанка Герман Греф.

По его мнению, школьники готовы работать только в условиях предстоящей оценки. «Это катастрофа… Одна из моих личных целей — убить экзамены», — заявил он в ходе пленарной сессии Сбербанка на Восточном экономическом форуме.

По словам Грефа, из школы дети уже выходят «инвалидами», так как настолько привыкают к системе оценивания, что при ее отсутствии в дальнейшей жизни расслабляются и не готовы что-либо делать.

В прошлом году глава Сбербанка заявил, что узкоспециализированные «математические» школы, в которых детей «пичкают одним предметом, — пережиток прошлого, а математики и программисты в будущем будут все менее востребованы».