Российское правительство поддержало проект закона о праве получать негосударственные пенсии в 55 и 60 лет для женщин и мужчин соответственно, сообщает пресс-служба фракции «Единая Россия».

«В Государственную думу поступил положительный отзыв правительства России на законопроект, дающий право на получение негосударственной пенсии женщинам в возрасте 55 лет и мужчинам, достигшим 60 лет. Соответствующие поправки в закон «О негосударственных пенсионных фондах» внесены на рассмотрение нижней палаты парламента группой депутатов Госдумы», — сообщает пресс-служба.

Как следует из проекта, возраст выхода на негосударственную пенсию будет снижен на пять лет.

Помимо этого, документ гарантирует назначение негосударственной пенсии в еще более раннем возрасте для отдельных категорий граждан инвалидов и работников Крайнего Севера, а также других лиц, имеющих право на досрочное получение страховых пенсий из ПФР.

Также депутаты предложили исключить из перечня пенсионных оснований для получения выплат из НПФ условие о наличии страхового стажа (продолжительности трудового стажа и других видов деятельности, в течение которых уплачивались страховые взносы в ПФР). Это, по мнению представителей законодательной власти, создаст стимул для накопления будущих пенсий для самозанятых граждан а также лиц, имеющих иждивенцев и наемных работников.

Документ планируется рассмотреть в осеннюю сессию Госдумы.

Как сообщил один из авторов инициативы — депутат нижней палаты парламента Дмитрий Скриванов, улучшение условий участия граждан в негосударственных пенсионных фондах привлечет внимание общества к этому институту, повысит осведомленность людей о дополнительных возможностях обеспечить себе достойную жизнь на заслуженном отдыхе, которые не сводятся только к страховым пенсиям из ПФР.

«Наша задача — создать правовой механизм, при котором у трудящегося человека в нашей стране всегда будет законное право и комплекс доступных, прозрачных и понятных ему способов встретить старость уверенно, спокойно и благополучно», — цитирует пресс-служба его слова.