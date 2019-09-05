Почта России запустит пункты выдачи заказов с возможностью частичного или полного возврата товаров обратно в магазины, уже в этом году планирует открыть около 3 тыс. таких пунктов, сообщил РИА Новости гендиректор компании Николай Подгузов в кулуарах Восточного экономического форума.

«Важно качество доставки повысить, дать тот сервис, который клиент требует: это доставка в то время, когда это необходимо, возможность оплаты любым удобным способом при доставке. Все эти вещи в рамках нашей доставочной платформы будут сделаны. Возможность примерки, возможность возврата частичного… Я думаю, что возможность частичного или полного возврата товаров (будет запущена. — Прим. ред.) до конца года», — сказал Подгузов.

По его словам, пункты планируется открыть сначала в Москве, а затем — по всей стране. «Порядка трех тысяч мы до конца года откроем в РФ точно. Я думаю, на горизонте нескольких кварталов семь тысяч пунктов будут», — добавил глава «Почты».