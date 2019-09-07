Новикомбанк добавил в мобильном приложении функцию — «заказ новой дебетовой карты». Теперь клиент может оформить заявку на карту без посещения офиса банка, следует из релиза финучреждения.



«Эта опция доступна клиентам в разделе «Карты» в интерфейсе мобильного приложения. Для оформления заявки достаточно нажать кнопку «заказать новую карту», выбрать тип платежной системы (Mastercard, Visa, «Мир») и тип карты (platinum, премиальная). Клиент также дистанционно указывает кодовое слово для последующей идентификации при общении с сотрудником банка», — отмечается в сообщении.

Клиент самостоятельно может указать имя держателя карты. Далее нужно выбрать удобный офис для получения готовой карты и подтвердить операцию вводом кода из СМС, уточнили в Новикомбанке.