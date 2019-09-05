84 студента примут участие в 24-часовом Хакатоне — основном мероприятии молодежной программы FINOdays Форума инновационных финансовых технологий Finopolis 2019 . Им предстоит поработать над решением кейсов, подготовленных ведущими игроками финансового рынка, и побороться за призовой фонд в 1 млн рублей, сообщили в пресс-службе ЦБ.

«Студенты сформировали 17 команд. Среди участников — представители Новосибирского государственного университета, Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики, Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана, Высшей школы экономики, Финансового университета и других. В этом году на Хакатон приедут также студенты Technical University of Munich (Мюнхен), Harbour.Space University (Барселона) и «Назарбаев Университет» (Нур-Султан)», — говорится в релизе.

Участников молодежной программы FINOdays ждет посещение деловой программы Finopolis 2019, а также знакомство с потенциальными работодателями, воркшопы, мастер-классы и спортивные мероприятия.