Назначенная Центробанком России временная администрация выявила в банке «Иваново» признаки вывода активов. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте регулятора.

«Временная администрация по управлению АО «КБ «Иваново»… по результатам обследования кредитной организации установила в действиях должностных лиц банка признаки осуществления операций, направленных на вывод активов банка путем неправомерного завышения стоимости приобретенного по отступному имущества и кредитования заемщиков, не обладающих способностью исполнить свои обязательства», — говорится в сообщении.

ЦБ отозвал лицензию у банка «Иваново» Регулятор в течение последних 12 месяцев трижды вводил ограничения на привлечение денежных средств физических лиц.

Стоимость активов банка не превышает 1,8 млрд рублей при величине обязательств перед кредиторами в размере 2,4 млрд рублей.

Информация об операциях, имеющих признаки уголовного преступления, осуществленных должностными лицами банка, направлена ЦБ в Генпрокуратуру и Следственный департамент Министерства внутренних дел Российской Федерации для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.