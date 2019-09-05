Суд по интеллектуальным правам вернул на новое рассмотрение иск «Росгосстраха» на 148,8 млрд рублей к «Капитал Лайф Страхование Жизни» (до сентября 2018 года называлась «РГС-жизнь») об использовании товарного знака «Росгосстраха». Решение Арбитражного суда Москвы и апелляционной инстанции об отказе в иске отменено полностью, следует из информации в картотеке арбитражных дел.

Иск был подан в начале июня 2018 года: «Росгосстрах» оспорил лицензионный договор на использование «РГС-жизнью» товарных знаков «Росгосстраха», пролонгированный перед сменой собственника последнего в начале 2017 года. По этому договору «РГС-жизнь» платит за использование бренда менее 1 млн рублей в год, что «Росгосстрах» считает «сущими копейками» по сравнению с реальной стоимостью бренда: компания считает справедливой ставку роялти в 3,5% от дохода ответчика. По мнению истца, реальная ставка в 28 тыс. раз ниже рыночной. «РГС-жизнь» называла требования истца абсурдными, а лицензионный договор — заключенным на законных основаниях.

Первоначальная сумма исковых требований составляла 116,5 млрд рублей, затем была увеличена до 148,8 млрд. Арбитражный суд Москвы 26 ноября 2018 года полностью отказал «Росгосстраху» в иске, 22 апреля 2019 года апелляция подтвердила это решение.

В октябре Роспатент своим решением приостановил правовую охрану товарного знака «Росгосстрах», лишив страховщика эксклюзивных прав на товарный знак. Это решение было принято по заявлению «Капитал Лайф Страхование Жизни», и «Росгосстрах» оспорил его в суде по интеллектуальным правам.

Ранее «Росгосстрах», как и «РГС-жизнь», принадлежал Данилу Хачатурову, но в 2016 году Хачатуров передал контроль в страховщике жизни Алхасу Сангулии, а «Росгосстрах» в августе 2017 года отошел банку «ФК Открытие», попав в периметр санации банка ЦБ.

«Этот иск на 150 миллиардов рублей за использование названия «РГС-жизнь», безусловно, войдет в историю страховой и судебной практики в России как самый абсурдный и при этом один из самых долгих в рассмотрении. Сначала истец затягивал процесс, как мог, по разным надуманным поводам. Теперь СИП решил отправить дело по кругу на новое рассмотрение, несмотря на ранее принятые решения и арбитражных судов, и самого СИПа. Наши юристы, естественно, проанализируют возможность обжалования сегодняшнего решения СИП, но и встреча по этому поводу в суде первой инстанции нас не беспокоит: мы абсолютно уверены в своей правоте и готовы доказывать это в судах любых инстанций столько, сколько потребуется», — заявил Банки.ру президент «Капитал Лайф Страхование Жизни» Евгений Гинер.

