Российские фондовые индексы завершили торговую сессию четверга ростом, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи подрос на 0,49% и составил 2 807,06 пункта. Индекс РТС поднялся на 0,54% до отметки 1 337,92.

Бумаги Сбербанка подорожали на 1,62%, «Газпрома» — на 1,06%, «ЛУКОЙЛа» — на 1,37%, «АЛРОСы» — на 1,85%, Московской биржи — подешевели на 0,33%.



«На российском фондовом рынке в большинстве остаются «быки», и пока внешний фон сглажен, инвесторы покупают. Индекс Мосбиржи продолжает карабкаться выше 2 800 пунктов, и завтра новой целью подъема может стать отметка 2 820 пунктов. Индекс РТС вырос до 1 340 пунктов, на исходе первой недели сентября вполне вероятен его заход на 1 350 пунктов», — прокомментировала старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

