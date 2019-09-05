• Сбербанк стал значительно больше платить своим сотрудникам из-за роста квалификации кадров, сообщил глава банка Герман Греф. По его словам, 50% должностей, которые были в Сбербанке десять лет назад, в настоящее время не существуют. Также на Восточном экономическом форуме глава Сбербанка заявил, что экзамены лишают желания учиться. «Это катастрофа… Одна из моих личных целей — убить экзамены», — признался Греф.

• Сотрудники администрации президента и профильные чиновники обсуждают идею создания единой государственной системы учета просмотров контента и показов рекламы в Рунете, пишут СМИ. Госсистема предназначена прежде всего для учета показов российского профессионального видеоконтента, то есть в первую очередь сериалов и шоу отечественных телеканалов. Еще одна возможная задача такого государственного интернет-счетчика — мониторинг показов интернет-рекламы для целей налогообложения. Также сбор данных об интернет-аудитории призван решить управленческие задачи самого государства, которое хочет четко понимать, какой контент смотрят граждане в Сети.

• Президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания ВЭФ-2019 заявил о необходимости снижения ставки по ипотеке для молодых семей на Дальнем Востоке до 2%. Такая мера позволит сократить отток населения и, возможно, даже приведет к его притоку в регион, считает председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Сбербанк готов участвовать в программе льготной ипотеки для молодых семей на Дальнем Востоке со ставкой под 2% годовых, сообщил Герман Греф.

• Доля россиян, занятых в неформальном секторе экономики, во II квартале достигла 21,3% от общей численности занятых, свидетельствуют данные Росстата. По итогам II квартала число занятых в неформальном секторе составило 15,25 млн человек. Для подавляющего большинства (14,2 млн) работа в неформальном секторе является единственной. Лишь чуть более 1 млн человек совмещают ее с официальным трудоустройством.