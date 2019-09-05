Заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко недоволен работой Министерства экономического развития с пострадавшими от паводка в Тулуне предпринимателями, еще ни один не получил выплаты после удара стихии.

«Минэкономразвития не работает здесь эффективно. Я вчера позвонил (министру экономического развития) Максиму Орешкину, об этом сказал. Он (Орешкин) сказал, что должен остаться на ВЭФ, так как глава государства приезжает. Он сел и уехал. Понимаете? Ни копейки предприниматели в подтопленных регионах еще не получили», — сказал Мутко на заседании правкомиссии по ликвидации последствий паводка в Иркутской области.

По словам Мутко, правительство оперативно приняло решение, уже выделены 500 млн рублей, при этом со стороны министерства никаких решений нет.

В конце июня в Иркутской области произошло наводнение. Погибли 25 человек, без вести пропали шесть. За время паводка было подтоплено почти 11 тыс. жилых домов, 49 участков дорог, разрушено и повреждено 22 моста. Пострадали от наводнения более 45 тыс. человек. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун. В конце июля в Приангарье началась вторая волна паводка, в результате которой, по данным ГУМЧС региона, только в Тулунском районе подтопило 233 дома в девяти населенных пунктах.