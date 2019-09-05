Кредит Европа Банк вошел в состав ассоциации «ФинТех» (АФТ) , сообщается в пресс-релизе организации.

«Деятельность Кредит Европа Банка на площадке ассоциации «ФинТех» в синергии с ключевыми участниками финансового рынка будет способствовать реализации ряда значимых для отрасли проектов АФТ», — отметили в банке.

Наибольший интерес банк проявляет к таким проектам, как Система быстрых платежей, открытые API, удаленная идентификация, к решениям в области цифровой идентичности и электронного взаимодействия с государственными информационными системами.