Минэкономразвития ответило на слова вице-премьера Виталия Мутко, который раскритиковал ведомство и его главу Максима Орешкина за работу с пострадавшими во время паводка в Иркутской области предпринимателями.

В пресс-службе министерства сообщили РБК, что оно подготовило распоряжение правительства о выделении из резервного фонда 500 млн рублей для соответствующих выплат, которое было рассмотрено на заседании правительства 29 августа 2019 года и поддержано.

«Минэкономразвития стоило немало усилий добиться выделения 500 млн рублей на поддержку предпринимателей Тулуна в рекордно короткий срок. Основную поддержку в этом вопросе оказали [первый зампред правительства, министр финансов Антон] Силуанов и [зампред правительства, глава аппарата Кабмина Константин] Чуйченко. К сожалению, участие Мутко в этом вопросе было минимальным. Теперь важно довести эти деньги до людей справедливым образом», — заявили в Минэкономразвития.