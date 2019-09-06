Центральный банк России отозвал лицензии на осуществление страхования у страховой компании «Поволжский страховой альянс» (регистрационный номер 3568, Самарская область, город Сызрань), сообщается в приказе регулятора.

«Поволжский страховой альянс» лишился лицензий на добровольное личное страхование, за исключением добровольного страхования жизни, добровольное имущественное страхование и ОСАГО, отмечает регулятор.

«Данное решение принято... в связи с нарушением порядка инвестирования средств страховых резервов, в результате чего величина не соответствующих требованиям порядка активов, в которые инвестированы средства страховых резервов, превышает 20% от величины страховых резервов… а также нарушением более чем на 20% минимально допустимого значения нормативного соотношения собственных средств (капитала) и принятых обязательств, установленного Банком России», — говорится в сообщении.

В связи с отзывом лицензий «Поволжский страховой альянс» обязан принять в соответствии с российским законодательством решение о прекращении страховой деятельности и исполнить обязательства, возникающие из договоров страхования (перестрахования), в том числе произвести страховые выплаты по наступившим страховым случаям.



Страховщик не позднее рабочего дня, следующего за днем вступления в силу решения об отзыве лицензии, должен уведомить страхователей, перестраховщиков по договорам страхования, договорам перестрахования об отзыве лицензии, а также о факте и дате досрочного прекращения указанных договоров.

