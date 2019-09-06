Темпы прироста страховых взносов во II квартале 2019 года ускорились до 1,8% с 0,3% в I квартале, но существенно отстают от темпов прироста, наблюдаемых годом ранее (7,5%). Рост рынка в первую очередь был обеспечен личными видами страхования, отмечается в «Обзоре ключевых показателей деятельности страховщиков» .

Страховые премии за первое полугодие выросли на 1% относительно того же периода прошлого года, до 739,3 млрд рублей, выплаты по договорам страхования — на 21,1%, до 285,6 млрд рублей, свидетельствует опубликованная на сайте Банка России статистическая информация о деятельности страховщиков.

За счет высокого спроса со стороны физических лиц на потребительские кредиты заметно выросло страхование жизни заемщиков и страхование от несчастных случаев и болезней. Объем взносов в этих сегментах во II квартале 2019 года увеличился на 16,7 млрд рублей относительно аналогичного периода прошлого года при совокупном росте страхового рынка на 6,3 млрд рублей.

Заметный вклад в увеличение страхового рынка внесло добровольное медицинское страхование (ДМС). Во II квартале 2019 года рост взносов в этом сегменте ускорился до 19,6% г/г, что является максимальным значением за последние 6,5 года. Такая динамика объясняется популяризацией программ по защите от тяжелых заболеваний и недорогих программ контроля состояния здоровья, распространением полисов с франшизой и телемедицины. Дальнейшее развитие ДМС, а также накопительного страхования жизни может стать источником роста страхового рынка.

Объем взносов по страхованию жизни без учета страхования жизни заемщиков и пенсионного страхования, куда в том числе входит сегмент инвестиционного страхования жизни (ИСЖ), во II квартале 2019 года сократился на 22,8% г/г. Это может быть связано с неудовлетворенностью клиентов доходностью по завершившимся договорам страхования, а также улучшением информированности граждан об особенностях продуктов инвестиционного страхования жизни. При этом значительно увеличились выплаты в этом сегменте — на 87,1% (до 25,5 млрд рублей) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что связано с окончанием срока действия заключенных ранее договоров на три — пять лет (с 2015 года началось быстрое развитие этого вида страхования). Объем выплат по ИСЖ в ближайшие годы продолжит расти по мере того, как будет заканчиваться срок действия полисов, купленных в период бурного роста рынка.

Совокупные активы страховщиков на конец июня 2019 года превысили 3,1 трлн рублей, увеличившись на 14,7%. Отношение активов к ВВП составило 2,88%. Прибыль страховщиков до налогообложения по итогам первого полугодия выросла на 11,4%, до 123 млрд рублей.