Центробанк понизил базовый прогноз средней цены на нефть марки Urals в 2019 году с 65 до 63 долларов за баррель, следует из среднесрочного прогноза ЦБ по итогам заседания совета директоров регулятора.



В 2020 году цена на нефть Urals прогнозируется на уровне 55 долларов за баррель, в 2021—2022 годах — 50 долларов за баррель, следует из базового сценария регулятора.

По данным Минфина РФ, средняя цена на нефть марки Urals в августе этого года составила 59,38 доллара за баррель. Средняя цена Urals по итогам января — августа 2019 года — 64,54 доллара за баррель.