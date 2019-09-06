В последнем обновлении мессенджера Telegram пользователям стала доступна возможность полностью скрыть свой номер телефона, сообщается в официальном блоге Telegram.

«Если вы установите для параметра «Кто может видеть мой номер телефона» вариант «Никто», ниже появится новая опция, позволяющая контролировать видимость для тех, у кого он уже есть… Нововведение гарантирует, что случайные пользователи, добавившие ваш номер в качестве контакта, не смогут сопоставить ваш профиль с этим номером», — отмечается в сообщении.

«Групповые чаты Telegram все чаще используются людьми для самоорганизации перед лицом угнетения. Мы считаем, что все люди имеют право выражать свое мнение и общаться приватно», — говорится в сообщении.