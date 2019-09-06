Следственный комитет РФ в рамках нового уголовного дела предъявил обвинение в незаконной предпринимательской деятельности бывшему министру по вопросам Открытого правительства Михаилу Абызову, сообщил его адвокат Александр Аснис.

«Сегодня Михаилу Абызову было предъявлено новое обвинение, в котором помимо статьи 159 УК РФ (мошенничество) и статьи 210 УК РФ (организация преступного сообщества) содержатся статья 289 УК РФ (незаконное участие в предпринимательской деятельности) и статья 174.1 УК РФ (легализация денежных средств)», — сказал адвокат.

Следствие возбудило новое дело против Абызова Об этом сообщил его адвокат Александр Аснис.

По словам Асниса, суть нового обвинения состоит в том, что Абызов, будучи министром, якобы нарушил запрет на занятие предпринимательской деятельностью и руководил принадлежащими ему компаниями, которые в 2018 году осуществили сделку по продаже принадлежащих им акций ОАО «Сибэко» двум компаниям — АО «Кузбасэнерго» и АО «ХСРК». Полученные от этой сделки около 32 млрд рублей следствие расценивает как приобретенные в результате совершения преступления и впоследствии легализованные.

Свою вину Абызов не признает.

