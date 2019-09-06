В 2019 году произошло некоторое снижение темпов роста ипотеки по нескольким причинам, одна из них — рост ставок и снижение интереса к рефинансированию кредитов. Об этом сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров.

«Первое: повысились ставки, сейчас они снижаются. Второе: уменьшился спрос на рефинансирование ипотеки. Потому что когда ставки по ипотеке снижались, многие люди брали просто рефинансирование, а когда ставки стали повышаться, они этого не делают», — пояснила она.

Ипотечное кредитование в следующем году будет расти, а его динамика на следующий год составит 20%, отметила Набиуллина.

«Мы видим, что ипотека все равно будет продолжать расти, условия для этого есть», — сказала глава регулятора.

Ранее она также заявляла, что объем кредитования физических лиц до конца этого года вырастет на 15—20%.