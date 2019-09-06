В Москве 7 и 8 сентября 2019 года, в День города, проезд в метро по бесконтактным картам платежной системы «Мир» будет стоить 1 рубль. Об этом сообщается в пресс-релизе организации.

Воспользоваться скидкой могут жители Москвы и гости столицы. Для этого нужно на несколько секунд приложить бесконтактную карту «Мир» любого банка к одному из боковых турникетов, поддерживающих такой способ оплаты, в вестибюлях станций столичного метрополитена и МЦК. После этого с карты будет списана полная стоимость разовой поездки, но через несколько минут вернется 41 рубль на счет карты. Таким образом, одна поездка по карте «Мир» будет стоить для пассажира 1 рубль.

По окончании праздничных выходных для держателей карт «Мир» будет действовать скидка до конца 2019 года на стоимость проезда при оплате картой платежной системы. Стоимость поездки составит 27 рублей.