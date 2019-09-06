Рубль завершил основную валютную сессию пятницы укреплением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск снизился на 44 копейки к предыдущему закрытию и составил 65,78 рубля. С начала торговой сессии было проведено почти 27,3 тыс. сделок на сумму порядка 2,3 млрд долларов, диапазон котировок составил 65,59—66,11 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени составил 72,62 рубля, опустившись на 45 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено порядка 7,9 тыс. сделок примерно на 427 млн евро по курсам от 72,42 до 72,9950 рубля за евро.

«Рубль к вечеру продолжает активно укрепляться после решения Центробанка понизить ключевую ставку. Решение ожидаемое и неоднократно анонсировалось регулятором, но возможность того, что ставка будет снижена еще раз до конца года, заметно вдохновила участников торгов. Неделя на валютном рынке была слишком подвижной. Доллар закрывает день возле 65,8 рубля, в начале следующей недели он может просесть и к 65,5 рубля, но это не должно никого напугать. Все в рамках ожиданий. Евро падает энергичнее, чем прогнозировалось, но это из-за сильных позиций рубля. Следующей «медвежьей» целью станет рубеж 72,5 рубля», — прокомментировала старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.