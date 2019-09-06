Введение повышающего обратного инвестиционного коэффициента к обратному акцизу на нефть принесет нефтеперерабатывающей отрасли более 150 млрд рублей инвестиций в год, сообщил журналистам замглавы Минэнерго Павел Сорокин.

Как отметил представитель министерства, в сегменте переработки нефтегазовой отрасли России удалось частично провести модернизацию мощностей с достижением выхода светлых нефтепродуктов в 67—68%, однако в силу некоторых причин, включая изменение макропараметров, модернизация на части заводов перестала быть «экономически привлекательной»: углубляющие установки не окупаются в текущих условиях.

Минфин: перенос обсуждения законопроекта по демпферу не ухудшит ситуацию на рынке топлива Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что нижняя палата парламента вернула на доработку поправки о корректировке демпфирующего механизма из-за нарушения процедуры внесения документа.

«С целью решения этой проблемы Минэнерго и Минфин вышли с совместным предложением внедрить инвестиционный коэффициент к обратному акцизу, который будет начисляться при условии выполнения определенных условий, а именно инвестиций в размере не менее 30 миллиардов рублей в перечень углубляющих установок, которые будут прописаны в инвестсоглашениях с Минэнерго», — сообщил Сорокин.

Таким образом, по его словам, повышенный обратный акциз позволит существенно повысить привлекательность модернизации, что приведет к увеличению выхода светлых нефтепродуктов. «Наш расчет показывает, что мера может сделать рентабельной установку более 40 миллионов тонн дополнительных углубляющих мощностей, что дополнительно принесет в сегмент переработки более 150 миллиардов рублей ежегодных инвестиций», — пояснил замглавы Минэнерго.

Он уточнил, что это означает прирост выхода светлых нефтепродуктов на 10 процентных пунктов и рост ВВП за счет выпуска продуктов с более высокой добавленной стоимостью.