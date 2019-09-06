Экономика США вырастет на 2—2,5% в 2019 году, но есть значительные риски, заявил глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл.

«Экономика США продолжает демонстрировать хорошие показатели и находится в хорошей позиции», — заявил Пауэлл, выступая в Университете Цюриха в Швейцарии. Трансляцию вел сайт Центрального банка Швейцарии.

«Тем не менее остаются значительные риски... включая более медленные глобальные темпы роста, неопределенность относительно торговой политики и постоянно низкую инфляцию», — добавил Пауэлл. «Мы ожидаем, что в течение года мы будем между 2% и 2,5% (роста ВВП)», — добавил Пауэлл.

Он не сказал, планирует ли ФРС и дальше снижать ставку на фоне опасений возможной рецессии, как того добивается президент Дональд Трамп.

При этом в ФРС не прогнозируют рецессию американской экономики.

«Мы не прогнозируем или ожидаем рецессию… Наиболее вероятный сценарий для экономики Соединенных Штатов — по-прежнему умеренный рост, сильный рынок труда и продолжение снижения инфляции», — сказал он, выступая в Институте международных исследований в Цюрихе.