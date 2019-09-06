Виртуальная валюта Libra, которую создает соцсеть Facebook, должна соответствовать самым жестким стандартам, заявил глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл.

«Мы думаем, что Libra должна будет соответствовать наиболее жестким стандартам. Она может потенциально оказаться системно важной с самого начала и поэтому должна соответствовать наиболее высоким ожиданиям регулирования и надзора», — сказал Пауэлл, выступая в Университете Цюриха в Швейцарии. Трансляцию вел сайт Центрального банка Швейцарии.

По его словам, Libra предстоит доказать свое соответствие стандартам.

«Мы не хотим быть препятствием, но думаем, что вполне можем излагать наши ожидания. Эти ожидания должны быть весьма высокими для явления, которое может получить столь широкое распространение», — сказал Пауэлл.