Минфин РФ разработал законопроект о новой системе добровольных накоплений с рабочим названием «О гарантированном пенсионном продукте» и направил его в Минтруд на согласование, сообщила пресс-служба министерства.

«Минфин разработал новый законопроект c предварительным рабочим названием «О гарантированном пенсионном продукте», в настоящий момент он направлен на согласование в Минтруд. В ближайшее время планируем представить законопроект для общественного обсуждения с профессиональным и экспертным сообществом, после чего он будет внесен в правительство», — говорится в сообщении.

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Среди основных элементов гарантированного пенсионного продукта — исключительно добровольный порядок присоединения граждан к системе накоплений, гарантирование сохранности долгосрочных пенсионных накоплений граждан со стороны государства, регистрация накопительных счетов граждан центральным администратором, налоговые льготы для бизнеса и налоговые вычеты для граждан, сообщило министерство.

«В рамках новой системы у граждан будет возможность присоединить к гарантированному пенсионному продукту имеющиеся в системе ОПС накопления», — добавили в Минфине. «Основная цель данного законопроекта — создание государственной системы гарантирования сохранности добровольных пенсионных накоплений граждан, создание стимулов как для самостоятельного формирования таких накоплений работниками, так и для развития корпоративных пенсионных программ», — отмечается в сообщении.