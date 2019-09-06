Чаще всего страховые компании выплачивают возмещение по страхованию залогового имущества в связи с пожарами — на них приходится около половины выплат. Об этом сообщается в исследовании страховой компании «Согласие».

На втором месте среди причин наступления страхового случая по ипотечному страхованию (по имуществу) находятся заливы — примерно 33% выплат приходятся на этот риск. От стихийных бедствий имущество ипотечных заемщиков страдает примерно в 17% случаев. Средняя сумма покрытия по ипотечной страховке составляет 2 млн рублей.

Ипотечное страхование включает страхование жизни заемщика по четырем рискам: «смерть по любой причине», «смерть в результате несчастного случая», «инвалидность 2 и 3 группы по любой причине», «инвалидность 2 и 3 группы в результате несчастного случая». Данные «Согласия» свидетельствуют, что наиболее распространенными причинами наступления страхового случая при страховании жизни ипотечного заемщика являются онкологические или сердечно-сосудистые заболевания. В подобных случаях страховщик полностью покрывает всю кредитную задолженность страхователя. Средняя страховая выплата в первом полугодии 2019 года составила 592 тыс. рублей.