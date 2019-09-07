Школьные экзамены, после сдачи которых выученный материал забывается, способствуют снижению уровня ответственности у взрослых людей. Об этом заявил журналистам в субботу глава Сбербанка Герман Греф.

Ранее Греф в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ-2019) признался, что со школы ненавидел процесс оценивания и «убить экзамены» — его личная цель. Министр просвещения РФ Ольга Васильева не поддержала инициативу Грефа.

«Взрослые люди всю жизнь несут в себе печать экзаменов. Мы всю жизнь готовимся к экзаменам, стрессуем, потом сдали его и забыли. Это очень сильно демотивирует внутреннюю ответственность человека, мы не готовимся к жизни, мы готовимся к экзаменам, которые мало связаны с жизнью. И в этом наше образование очень слабо», — сказал Греф.

Греф призвал отменить школьные экзамены По его мнению, школьники готовы работать только в условиях предстоящей оценки.

Он отметил, что существующая система оценки результатов учебы сегодня неэффективна, и это общемировая тенденция. В то же время, по его мнению, создаваемая сегодня образовательная платформа предполагает перманентную оценку знаний школьника.

«Это не означает отмены системы тестирования, но она разворачивается к ученику, он сам становится креатором и интересантом этого тестирования, и это происходит постоянно. Он освоил какую-то тему, он должен сдать тест, если он не сдал, система его возвращает, а как только его практические навыки достаточны, пропускает его дальше», — пояснил Греф.