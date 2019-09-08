Товарооборот между Россией и Китаем за восемь месяцев 2019 года составил 70,590 млрд долларов, что на 4,5% больше показателя аналогичного периода 2018 года, свидетельствуют опубликованные в воскресенье данные главного таможенного управления КНР.

Китайский экспорт в Россию в январе — августе 2019 года оказался на том же уровне, что и за аналогичный период прошлого года, составив 31,14 млрд долларов, при этом импорт из России в КНР вырос на 8,3% до 39,45 млрд долларов.

Отдельно в августе Китай закупил у РФ товаров на 4,93 млрд долларов, при этом экспортировал в Россию на 4,47 млрд долларов.

По итогам 2018 года товарооборот России и Китая впервые в истории превысил установленную лидерами двух стран целевую планку в 100 млрд долларов. По данным ФТС РФ, оборот внешней торговли между Россией и Китаем в 2018 году составил 108,284 млрд долларов, показав рост на 24,5%. Экспорт из России в Китай равнялся 56,066 млрд долларов (рост на 44,1%), импорт в РФ из Китая — 52,218 млрд долларов (рост на 8,7%). Доля Китая в общем обороте внешней торговли РФ за отчетный период выросла до 15,7% с 14,9%.