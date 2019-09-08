Средняя стоимость смартфона, появившегося у школьника перед 1 сентября, за год выросла более чем на 30%, а для планшета этот показатель увеличился более чем на 17%. Об этом свидетельствуют данные исследовательского проекта «Билайн. Аналитика».

«В августе 2019 года родители в среднем тратили на смартфон для ребенка 11 506 рублей, что на 30,5% больше, чем годом ранее (в 2018 году средняя стоимость устройства составила 8 815 рублей). Этот показатель рос постепенно в течение года, летом 2019 года новый смартфон для школьника в среднем обходился в 11 212 рублей (на 32% больше, чем летом 2018 года)», — говорится в исследовании.

Расходы родителей на планшеты для школьников также выросли: в 2019 году накануне 1 сентября средняя стоимость нового устройства, появившегося у ребенка, составила 10 716 рублей, в то время как год назад родители тратили на такие устройства для своих детей 8 513 рублей. В июне и июле средняя стоимость планшета к школе составила 9 473 рубля и 9 765 рублей соответственно (рост по отношению к аналогичным месяцам 2018 года на 15% и 11%).

Родители стараются подобрать школьникам более дорогие гаджеты, поскольку функционал таких устройств шире, отмечают аналитики.

«Смартфоны и планшеты все чаще требуются детям не только для игр, но прежде всего для учебы, в том числе для чтения электронных книг, заполнения таблиц и запуска специальных учебных приложений. Устройства с лучшими характеристиками позволяют детям с комфортом решать повседневные задачи, связанные с учебой: подготовка домашних заданий и выполнение заданий в классе», — указывают эксперты.