Банки — кредиторы Антипинского НПЗ намерены оспорить назначение временного управляющего в ходе процедуры его банкротства, предложенного структурой Сбербанка ООО СБК, сообщает «Коммерсант» , ссылаясь на источники. Они собираются оспаривать как введение процедуры наблюдения, так и предложенную СБК кандидатуру временного управляющего из СРО «Северная столица».

Кроме Сбербанка крупными кредиторами являются Промсвязьбанк (требования — около 7,7 млрд рублей), МКБ (1,9 млрд рублей) и Абсолют Банк (3,2 млрд рублей). Средства этих банков выдавались «смежным с НПЗ трейдерам», а поручителем выступал Антипинский НПЗ, сообщил источник в нефтяной отрасли.

В Абсолют Банке считают, что суд неправомерно игнорировал факт аффилированности между СБК и Антипинским НПЗ, тогда как Верховный суд (ВС) РФ «неоднократно напоминал, что любое сомнение в аффилированности кредитора и должника должно влечь невозможность назначения в отношении должника арбитражного управляющего, предложенного таким кредитором».

Суд отменил рассмотрение банкротства Антипинского НПЗ после апелляции «Трансойла» Постановление может быть обжаловано путем подачи кассационной жалобы в Арбитражный суд Западно-Cибирского округа в течение месяца.

В железнодорожном операторе «Трансойл», который требует с Антипинского НПЗ 3,2 млрд рублей, заявили, что СБК может инициировать банкротство лишь с одной целью — уйти от долгов перед другими кредиторами. Аффилированность с заводом, которую СБК в процессе не опроверг, должна быть всесторонне изучена и проверена судом.