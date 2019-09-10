Банк «Оранжевый» обновил мобильное приложение, внедрив опцию безопасной отправки файлов операторам службы дистанционного обслуживания в рамках обращений и заявок на консалтинг, следует из релиза финучреждения.



«В частности, доработан интерфейс чата с банком — к диалоговому окну добавлена возможность выбора и прикрепления файлов или группы файлов общим объемом не более 10 Мб для передачи в банк (пиктограмма «скрепка», нажатие на которую позволяет дополнить текстовое сообщение документом). Допустимые расширения файлов для отправки через мобильный банк: *.png,*.jpg,*.jpeg,*.jpe,*.jfif,*.tif,*.tiff,*.bmp,*.pdf,*.doc,*.txt,*.mp3,*.wav,*.aac,*.wma,*.avi,*.asf,*.wmv,*.mpeg4,*.mpg,*.mpg2», — говорится в сообщении.

Информация поступает оператору банка с использованием канала защищенной передачи персональных данных. Отправка документов подтверждается кодом авторизации пользователя мобильного приложения. Кроме того, предусмотрена возможность ответной передачи сотрудниками службы дистанционного обслуживания электронных справок и отчетов, выполненных по заказу клиентов и заверенных факсимиле уполномоченных лиц, уточнили в банке «Оранжевый».