Пенсионный фонд России (ПФР) поддерживает предложенный Минфином вариант системы добровольных пенсионных накоплений, заявил глава ведомства Антон Дроздов. По его словам, новая система позволит защитить пенсионные права людей.



Ранее Минфин сообщил, что разработал новый законопроект c предварительным рабочим названием «О гарантированном пенсионном продукте». В министерстве отметили, что он направлен на согласование в Минтруд.

Минтруд не получил законопроект о новой системе пенсионных накоплений При поступлении документ будет рассмотрен в установленном порядке.

Среди основных элементов гарантированного пенсионного продукта — исключительно добровольный порядок присоединения граждан к системе накоплений, гарантирование сохранности долгосрочных пенсионных накоплений граждан со стороны государства, регистрация накопительных счетов граждан центральным администратором, налоговые льготы для бизнеса и налоговые вычеты для граждан.

«Новый проект к нам еще официально не поступал, но, судя по тому, что уже известно, мы поддерживаем такой вариант, поскольку он позволит повысить пенсионные права людей. Плюсами этого предложения являются добровольность участия, возможность использовать уже сформированные пенсионные накопления и включение средств в действующую систему гарантирования выплат через АСВ, как в случае с банковскими вкладами или обязательными пенсионными накоплениями», — сказал Дроздов.

