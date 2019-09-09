Кредитование малых и средних предприятий (МСП) росло ускоренными темпами в первом полугодии 2019 года, такая опережающая динамика должна сохраниться и во втором полугодии. Об этом сообщил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Центробанка Михаил Мамута на встрече с бизнес-объединением «Деловая Россия».

«Мы видим, что в первом полугодии этого года объем выдачи кредитов МСП растет быстрее, причем значительно быстрее, чем в прошлом году — он вырос на 12,8%. Это почти в два раза быстрее, чем за аналогичный период прошлого года. И мы очень надеемся увидеть продолжение этого роста и во втором полугодии, наверное, даже опережающего темпа», — сказал Мамута.

Он отметил, что, как правило, кредитование во втором полугодии растет более быстрыми темпами.

Мамута подчеркнул, что для наращивания банковского кредитования МСП Центробанк применяет меры стимулирующего регулирования. Он обратил внимание на то, что рост кредитования МСП происходит на фоне постепенного охлаждения потребительского кредитования, на что также нацелены меры ЦБ.

По данным Центробанка, задолженность по кредитам МСП на 1 января 2019 года составляла 4,21 трлн рублей.