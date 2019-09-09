Представитель Болгарии Кристалина Георгиева является единственным номинированным кандидатом на должность директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ). Об этом говорится в заявлении исполнительного совета фонда, опубликованном в понедельник на его сайте.

«Срок подачи заявок кандидатов на пост следующего директора-распорядителя МВФ завершился 6 сентября. Единственный кандидат, гражданка Болгарии Кристалина Георгиева, подтвердила готовность номинироваться на эту должность», — сказано в сообщении на сайте фонда.

Европейский союз 2 августа 2019 года принял решение о номинировании представителя Болгарии Кристалины Георгиевой на должность директора-распорядителя МВФ. На прошлой неделе совет управляющих МВФ отменил возрастные ограничения для должности директора-распорядителя МВФ. Регламент МВФ с 1951 года не допускал назначения на эту должность кандидатов старше 65 лет, а также запрещал директорам-распорядителям оставаться на этом посту после того, как им исполнится 70 лет. Кристалине Георгиевой 66 лет.

В Минфине РФ поддержали кандидатуру Георгиевой. Впервые в 75-летней истории фонда его может возглавить представитель страны, экономика которой относится к формирующимся рынкам, отмечало ведомство.



«Кандидатура Георгиевой представляется правильным выбором. Георгиева — блестящий дипломат, всесторонне подготовленный экономист, грамотный высокопрофессиональный финансист. В ситуации нарастания протекционизма в глобальной экономике ее опыт в решении задач развития придется как никогда кстати. Россия позитивно относится к выдвижению кандидатуры Георгиевой и будет готова поддержать ее в ходе предстоящего голосования», — говорилось в сообщении министерства.

Действующая директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард устранилась от исполнения своих обязанностей в связи с тем, что ее выдвинули на пост главы Европейского центрального банка. Лагард формально уйдет в отставку 12 сентября. Выборы нового главы фонда пройдут до 4 октября.