Экономисты банка JP Morgan Chase разработали новый индекс, призванный отследить влияние высказываний президента США Дональда Трампа в Twitter на ситуацию на рынках ценных бумаг. Как сообщила в понедельник телекомпания CNBC , индекс получил название Volfefe — от слов Volatility («волатильность») и от буквосочетания Covfefe, которое Трамп использовал в одном из своих сообщений в Twitter в 2017 году.

Экономисты проанализировали динамику курсов ценных бумаг в пятиминутном промежутке после появления твитов Трампа и пришли к выводу, что сообщения, в которых упоминаются такие слова, как «Китай», «миллиард» или «Федеральная резервная система», заметно влияют на ситуацию на рынках.

«В этих сообщениях все чаще затрагиваются Федеральная резервная система или торговые противоречия в широком плане, и они способны оказать влияние на ситуацию в краткосрочном плане», — привела телекомпания мнение разработчиков нового индекса.

Со времени прихода в Белый дом в январе 2017 года, напомнила телекомпания, Трамп опубликовал около 10 тыс. сообщений в Twitter. За период с 2018 года по настоящее время, по оценкам CNBC, 146 таких сообщений оказали влияние на ситуацию на рынках.