Российские банки реабилитировали более 15 тыс. клиентов, попавших в черные списки из-за подозрений в нарушении антиотмывочного законодательства, сообщил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ РФ Михаил Мамута на встрече с бизнес-объединением «Деловая Россия».



«По итогам года с небольшим работы (процедура реабилитации запущена весной 2018 года. — Прим. ТАСС) картина следующая: более 15 тысяч реабилитаций проведено на первом уровне. Это значит, что сами банки реабилитировали своих клиентов. До [межведомственной] комиссии долетело значительно меньшее количество жалоб. То есть механизм реабилитации работает», — сказал Мамута.

По его словам, при рассмотрении дел комиссией ЦБ «примерно 45% [решений принимается] в пользу бизнеса, 55% — в пользу банков». То есть даже если банк отказал клиенту в реабилитации, то клиент все равно может добиться исключения из черного списка, отметил Мамута.

ЦБ начал формировать списки неблагонадежных банковских клиентов, которым ранее было отказано в обслуживании из-за подозрений в нарушении антиотмывочного законодательства, в 2017 году. Число попавших в черные списки клиентов ЦБ не раскрывает.

Из-за роста жалоб на необоснованные блокировки весной 2018 года была запущена процедура реабилитации.

По оценкам регулятора, в 2018 году объем «обналички» сократился в 1,8 раза, вывод денег за рубеж снизился на 20%.