Своей зарплатой недовольны подавляющее большинство россиян — 86%, свидетельствуют данные опроса сервиса для поиска работы и подбора сотрудников Работа.ру. Положительно на этот вопрос ответили только 4% респондентов, еще 10% участников опроса затруднились с ответом, сообщает РБК . Готовы больше работать за более высокую зарплату 76% опрошенных. Не готовыми к этому оказались 14% участников исследования, 10% затруднились с ответом.

Согласно опросу страховой компании «Сбербанк страхование жизни», россияне считают справедливым уровнем зарплаты в среднем 66 тыс. рублей в месяц. Наиболее высокий размер зарплаты для достойной жизни назвали респонденты из Москвы (почти 100 тыс. рублей), Санкт-Петербурга и Владивостока (по 77 тыс. рублей), наименьший — в Барнауле, Липецке, Пензе и Рязани (в среднем 58 тыс. рублей).

Опрос: каждый пятый россиянин недоволен условиями труда на работе Доля россиян, неосведомленных о том, действуют ли в их организации нормы по охране труда, сократилась.

По данным Росстата, средняя зарплата во II квартале 2019 года составила 48,453 тыс. рублей, а в июне достигла 49,348 тыс. рублей. Также во II квартале 2019 года доля граждан, работающих неофициально, выросла по сравнению с предыдущим кварталом почти на 1,5 млн и составила 21,3% от общей численности занятых. Больше всего неформальная занятость развита в республиках Северного Кавказа, на Алтае и в Крыму. Меньше всего — на Чукотке, в Москве и Ямало-Ненецком автономном округе.

Согласно опросу сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob, более трети россиян (36%) не согласятся на предложение работодателя получать «серую» или «черную» зарплату, сообщает РИА Новости . При этом 43% респондентов заявили, что согласились бы на работу с «серой» зарплатой, 21% опрошенных затруднились ответить.