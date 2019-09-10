Российские фондовые индексы начали торговую сессию вторника разнонаправленно, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:02 мск индекс Мосбиржи снизился на 0,12% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 783,24 пункта. Индекс РТС вырос на 0,1%, до отметки 1 341,48.

«Индексу Мосбиржи вчера не удалось вернуться к восходящей динамике после просадки пятницы. На смешанном внешнем фоне ключевые фишки не смогли показать рост. Учитывая тот факт, что рыночный сантимент скорее нейтральный, сегодня рассчитываем на движение индекса Мосбиржи в верхней половине диапазона 2 760—2 800 пунктов. Поддержку могут оказать сохраняющие импульс к росту цены на нефть, что позволит подрасти бумагам из нефтегазового сектора», — прокомментировал аналитик Промсвязьбанка Роман Антонов.