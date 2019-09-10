Руснарбанк понизил ставки по вкладам.

По депозитам «Правильный выбор+» (от 50 тыс. рублей на 367 дней) и «Максимальный доход+» (от 10 тыс. рублей на 1 098 дней) проценты начисляются по периодам. Так, за полный срок вклада средняя годовая процентная ставка по депозиту «Правильный выбор+» составит 7,91% (вместо 8,33%), по вкладу «Максимальный доход+» — 5,74% (вместо 6,54%).

«Максимальный комфорт» (от 10 тыс. рублей, 1 тыс. долларов на 367 дней) в рублях открывается под 6—6,5% (ранее — под 6,2—6,6%), в долларах — под 0,5—0,8% годовых (прежде — под 0,7—1%).

Доходность «Накопительного» (от 10 тыс. рублей, 1 тыс. долларов на 181, 367 и 730 дней в рублях и на 367, 730 и 1 098 дней в долларах) в рублях составит 6,55—6,95% (до этого — 6,75—7,15%), в долларах — 1,5—1,9% годовых (вместо 1,6—2,4%).

Депозит «Пенсионный» (от 10 тыс. рублей на 181, 367 и 730 дней) оформляется под 6,65—6,95% (ранее — под 6,85—7,15%).

По вкладу «Универсальный ВИП» (от 3 млн рублей, 30 тыс. долларов на 181, 367 и 730 дней в рублях и на 367, 730 и 1 098 дней в долларах) в рублях процентные ставки составляют 6,9—7% (прежде — 7,1—7,25%), в долларах — 1,9—2% годовых (вместо 2—2,65%).

Проценты по всем депозитам выплачиваются ежемесячно, за исключением вклада «Максимальный комфорт». По нему выплата процентов осуществляется ежемесячно, а также возможна капитализация.

Дополнительные взносы предусмотрены для всех депозитов, кроме «Правильного выбора+» и «Максимального дохода+».