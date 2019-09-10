Подразделение Альфа-Банка по работе с состоятельными клиентами отказывается от бренда «Альфа Private Banking» и возвращается к бренду «А-Клуб», сообщил директор по маркетингу Альфа-Банка Алексей Гиязов.

«А-Клуб» появился в 2006 году и стал одним из первых в сегменте private banking в России. В 2017 году был проведен ребрендинг, и подразделение было переименовано в «Альфа Private Banking».

После отказа от бренда «А-Клуб» подразделение стало «как все», отмечает Гиязов. «Мы эволюционируем в «А-Клуб» и будем развивать клубную историю», — говорит он.

«А-Клуб» представил новый логотип: серая литера А с красной чертой на черном фоне. «Мы хотим, чтобы наш бренд не бросался в глаза и был немного скрыт», — объясняет Гиязов. «Деньги любят тишину и не любят пафоса», — добавила глава департамента по управлению крупным частным капиталом Альфа-Банка Алина Назарова.

Входной порог в «А-Клуб» составляет 1 млн долларов в Москве и 550 тыс. долларов в регионах. Подразделение представлено в 14 городах России. Основная коммуникация с клиентами происходит через персонального финансового советника. В конце августа Альфа-Банк возглавил рейтинг российских банков с услугами private banking по версии Forbes.