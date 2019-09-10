Аналитики «Финама» рекомендуют инвесторам покупать акции «Аэрофлота», ожидая роста финансовых показателей компании по итогам 2019 года.

Во II квартале этого года прибыль авиаперевозчика составила 5,5 млрд рублей в сравнении с убытком в 20 млрд рублей годом ранее. Показатель EBITDA повысился на 12,8%. Результаты удалось улучшить благодаря повышению операционных результатов, благоприятным курсовым разницам, а также сокращению финансовых расходов.

Как ожидает аналитик «Финама» Наталья Малых, годовая прибыль будет во многом зависеть от высокого III квартала. Консенсус Bloomberg указывает на прибыль по итогам 2019 года в объеме 19,2 млрд рублей.

«По форвардным мультипликаторам акции «Аэрофлота» торгуются с дисконтом в 17% по отношению к компаниям-аналогам», — указывает она. По оценкам «Финама», в перспективе года бумаги авиакомпании могут подрасти в цене до 128 рублей. В настоящее время ее бумаги на Московской бирже стоят приблизительно 106 рублей. Дополнительным драйвером для роста котировок «Аэрофлота» могут стать высокие дивидендные выплаты. По оценке Малых, по итогам 2019 года компания может заплатить 9 рублей на акцию, что соответствует доходности 8,3%.