Банк России установил официальные курсы валют на 11 сентября.

Курс доллара снизился на 13,05 копейки, составив 65,4393 рубля (65,5698 рубля на 10 сентября). Курс евро понизился на 2,61 копейки, до 72,3039 рубля (с 72,33 рубля на 10 сентября).

На Московской бирже на 11:57 мск курс доллара расчетами «завтра» потерял 2 копейки к уровню закрытия предыдущих торгов, курс евро — 7 копеек, валюты стоят 65,53 и 72,33 рубля соответственно.

Курсовые диапазоны с начала сессии вторника — 65,32—65,56 рубля за доллар и 72,16—72,39 рубля за евро.