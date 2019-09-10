Комитет Госдумы по финансовому рынку предлагает включить в план работы Счетной палаты РФ на 2020 год проверку деятельности фонда ЦБ по проведению санаций банков с 2017 по 2019 год.

Должен быть проверен Фонд консолидации банковского сектора, который использовался для оздоровления банков, пояснил на заседании комитета его председатель Анатолий Аксаков.

«Счетная палата просила нас на этот год, но в этом году еще рановато, мы посчитали. А сейчас уже определенное время прошло, и, в принципе, посмотреть, как это эффективно все было использовано, имеет смысл», — сказал депутат.

В мае 2017 года был принят закон о создании Фонда консолидации банковского сектора, формируемого за счет средств ЦБ для финансирования санации банков в рамках мероприятий по предупреждению банкротства.

Комитет по финрынку также предлагает включить в план работы Счетной палаты на 2020 год проверки эффективности деятельности Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и инновационного центра «Фонд «Сколково».

Банк России при этом заявил о том, что регулятор считает целесообразным проработать вопрос наделения его полномочиями прямо ограничивать выдачу отдельных видов кредитов. Об этом сообщается в докладе регулятора «О развитии макропруденциальной политики Банка России в области розничного кредитования».

«Исходя из наиболее распространенных способов ограничения системных рисков необеспеченного потребительского кредитования и обеспечения поддержания высоких стандартов ипотечного кредитования, целесообразна проработка вопроса наделения Банка России полномочиями устанавливать прямые количественные ограничения выдачи отдельных видов кредитов (займов) в зависимости от их характеристик», — говорится в докладе для общественных обсуждений.