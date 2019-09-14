Банк «Русский Стандарт» обновил форму для погашения кредитов на сайте, следует из релиза финучреждения.



«Обновленный сервис позволяет клиентам погашать потребительские кредиты без посещения банковского офиса, даже не заходя в интернет- и мобильный банки, а следовательно — с минимальными временными затратами. Полное или частичное погашение кредита на сайте «Русского Стандарта» возможно с карт любых банков (в том числе сторонних). Воспользоваться услугой очень легко — достаточно указать в специальном окне реквизиты плательщика, номер договора, а также сумму перевода», — отмечается в сообщении.

Срок зачисления денежных средств на счет — несколько минут. Платежи осуществляются в российских рублях.