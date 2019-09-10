Сбербанк в 2019 году направит в федеральный бюджет РФ 502 млрд рублей, рассказал глава кредитной организации Герман Греф в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.

«Если мы в 2009 году заплатили в бюджет 59 миллиардов рублей совокупно, то в 2019 году мы в федеральный бюджет заплатим 502 миллиарда: совокупно налоги и дивиденды, которые мы оплачиваем, в федеральный бюджет. И мы стали после крупнейших сырьевых компаний первым плательщиком налогов в бюджеты всех уровней и, конечно, в первую очередь в региональные бюджеты», — сказал Греф.

Он добавил, что Сбербанк «в подавляющее большинство регионов» платит больше всех налогов: «являемся первым налогоплательщиком, наверное, процентов 60 регионов».