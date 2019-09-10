Одна седьмая часть экономики России зависит от метеоусловий, заявил директор департамента государственной политики и регулирования по изучению Арктики, Антарктики и Мирового океана Минприроды Сергей Хрущев.

«По оценкам экспертов, одна седьмая часть экономики России является погодозависимой», — сказал Хрущев на заседании общественного совета при Минприроды.

Как отмечается в проекте решения общественного совета при Минприроды, Росгидромету необходимо обратить внимание на гидрометеорологическое обеспечение прохождения Севморпути, развитие метеорологических сервисов, сети наблюдений, оперативную обработку спутниковых данных, а также на средне- и долгосрочные прогнозы погоды.