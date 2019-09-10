Fitch Ratings повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) СДМ-Банка с уровня «BB-» до «BB». Прогноз по рейтингам — «стабильный», следует из релиза агентства.

«Повышение рейтингов отражает продолжительную историю стабильной и прибыльной деятельности банка в сочетании с хорошими показателями качества активов и капитализации, а также значительный запас ликвидности. Кроме того, повышение рейтингов подкрепляется консервативной бизнес-моделью банка и взвешенной политикой по управлению рисками», — говорится в сообщении.

По данным аналитиков, основным источником финансирования для СДМ-Банка являются клиентские средства (91% от суммарных обязательств на конец первого полугодия 2019-го) при сфокусированности на привлечении депозитов от состоятельных частных клиентов и корпоративных клиентов, размещающих средства в банке в течение многих лет.

Кредитный портфель (29% от суммарных активов) СДМ-Банка имеет приемлемое качество, поскольку обесцененные кредиты (классифицируемые как кредиты 3 стадии по МСФО 9) составляли невысокие 3,7% от валовых кредитов на конец первого полугодия 2019-го (понизившись по сравнению с 5,3% на конец 2018-го), отметили в Fitch.

